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        Kocaeli'de "Alikahya Stadyum Tramvay Hattı" çalışmaları başladı

        Kocaelispor'un maçlarını oynadığı Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'na ve bölgeye ulaşımı sağlayacak tramvay hattında çalışmaların başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 18:29 Güncelleme: 19.03.2024 - 18:29
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        Kocaeli'de "Alikahya Stadyum Tramvay Hattı" çalışmaları başladı
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        Kocaelispor'un maçlarını oynadığı Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'na ve bölgeye ulaşımı sağlayacak tramvay hattında çalışmaların başladığı bildirildi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çalışmaları yerinde inceleyerek Raylı Sistem Dairesi Başkanı Fatih Gürel'den proje hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükakın, otogar bölgesinden başlayan projenin toplam uzunluğunun 3,8 kilometre olduğunu belirtti.

        Her zaman masaya yatırılmış, değerlendirilmiş ve ihale aşamasına getirdikleri projeleri tanıttıklarına değinen Büyükakın, "Alikahya Stadyum Tramvay Hattı bu projelerden biri. Raylı sistemlere önem veriyoruz. Tramvay hattımızı Kuruçeşme’ye kadar uzattık. D-100 kara yolunu trafiğe kapatmadan köprüler yapıp tramvayı geçirdik." ifadesini kullandı.

        Büyükakın, projenin ilk etapta yarısının, diğer etapta da kalan kısmının tamamlanacağını aktararak, 600 takvim gününde çalışmaları bitirip 2025 Temmuz'da 6 duraktan oluşan hattı hizmete almayı planladıklarını bildirdi.

        Büyükakın'a incelemeleri sırasında Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları Sadık Uysal ve Gökmen Mengüç ile Ulaşımpark Genel Müdürü Serhan Çatal ve daire başkanları eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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