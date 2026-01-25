Habertürk
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 18:29 Güncelleme: 25.01.2026 - 18:29
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Salon:Gebze

        Hakemler:Yasin Okumuş, Adem Türkmen

        Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Yasin Aydın, Tervaportti, Suarez, Bahov, Furkan Aydın (Semih Çelik, Metin Durmuş, Berk Dilmenler, Kemal Kayhan, Franca, Kaan Atmaca)

        Spor Toto: Camejo, Jaime, Hakkı Çapkınoğlu, Emin Gök, Orçun Ergün, Ivovic (Beytullah Hatipoğlu, Melih Siratca)

        Setler: 20-25, 32-34, 25-27

        Süre: 105 dakika




        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

