Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Gebze
Hakemler:Yasin Okumuş, Adem Türkmen
Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Yasin Aydın, Tervaportti, Suarez, Bahov, Furkan Aydın (Semih Çelik, Metin Durmuş, Berk Dilmenler, Kemal Kayhan, Franca, Kaan Atmaca)
Spor Toto: Camejo, Jaime, Hakkı Çapkınoğlu, Emin Gök, Orçun Ergün, Ivovic (Beytullah Hatipoğlu, Melih Siratca)
Setler: 20-25, 32-34, 25-27
Süre: 105 dakika
KOCAELİ
