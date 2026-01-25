Habertürk
Habertürk
        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        25.01.2026 - 11:30
        Kocaeli'de 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.


        İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.


        Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından hakkında kesinleşmiş 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.E'yi İzmit'te yakaladı.


        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

