Kocaeli'de 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından hakkında kesinleşmiş 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.E'yi İzmit'te yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
