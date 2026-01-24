Habertürk
        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu.

        Giriş: 24.01.2026 - 20:44 Güncelleme: 24.01.2026 - 20:44
        Kocaeli'de denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu
        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu.

        İlçeden İzmit Körfezi'ne açılan balıkçılar, su yüzeyinde dalgıç kıyafetli bir kişinin hareketsiz olduğunu farkederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce denizden çıkarılarak tekneye alınan ceset, Başiskele Balıkçılar Limanı'na getirildi.

        Yapılan ilk incelemede bozulmalar olduğu ve 50'li yaşlarda kişiye ait olduğu değerlendirilen cenaze, otopsi işlemi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

