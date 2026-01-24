Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 17:44 Güncelleme: 24.01.2026 - 17:44
        Kocaeli'de düzenlenen Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı.

        Türkiye Boks Federasyonu tarafından Darıca ilçesindeki Eray Şamdan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 455 sporcu mücadele ediyor.

        Açılış töreninde konuşan Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi spor alanında da büyük gelişme içerisinde olduğunu belirterek, Türk sporcuların Avrupa ve dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda büyük başarılar elde ettiğini söyledi.

        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da göreve geldikleri günden beri ilçeye önemli spor yatırımları kazandırdıklarını kaydetti.

        Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü olarak Avrupa şampiyonu sporcular çıkardıklarını belirten Bıyık, yetiştirdikleri sporcuları Fenerbahçe ve Kağıtspor Kulübüne gönderdiklerini kaydetti.

        Bıyık, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübünün yaklaşık 4 bin lisanslı sporcusuyla sadece şehre değil, ülkeye hizmet eden devasa kulüp haline geldiğini ifade etti.

        Federasyon başkanı Suat Hekimoğlu ise Darıca'nın bugün Türkiye'nin en büyük turnuvasına ev sahipliği yaptığını dile getirerek, buradan çıkacak sporcuların Avrupa'da ve dünyada Türk bayrağını göndere çekeceğini söyledi.

        Hekimoğlu, 2026 boks sezonunun hayırlı olmasını dileyerek, tüm hakem ve sporculara başarılar diledi.




        - Final müsabakası 1 Şubat'ta

        Şampiyonada bugün başlayan elemeler, 28 Ocak'a kadar devam edecek.

        Çeyrek final müsabakaları 29-30 Ocak, yarı final müsabakaları da 31 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

        Organizasyon, 1 Şubat'ta yapılacak final müsabakaları ve madalya töreniyle sona erecek.

