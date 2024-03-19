Otomobilin yakıt tankında 17,5 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, dün TEM Otoyolu'nda, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Yapılan aramada, yakıt tankı içinde zulalanmış şekilde 17 kilo 500 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

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