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        Otomobilin yakıt tankında 17,5 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 gözaltı

        KOCAELİ'de, polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde, yakıt tankına zulalanmış halde 17 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi, araçtaki 3 kişi ise gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 17:23 Güncelleme: 19.03.2024 - 17:25
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        Otomobilin yakıt tankında 17,5 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 gözaltı
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        KOCAELİ'de, polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde, yakıt tankına zulalanmış halde 17 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi, araçtaki 3 kişi ise gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, dün TEM Otoyolu'nda, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Yapılan aramada, yakıt tankı içinde zulalanmış şekilde 17 kilo 500 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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