Otomobilinden inerken husumetlisi tarafından öldürüldü (2)

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Ümit Y.'nin husumetlisi Emre Taşdemir'i tabancayla vurarak öldürdükten sonra başında sigara içerek bir süre beklediği, olayı gören bir kişinin çektiği fotoğrafla ortaya çıktı. Taşdemir, otomobilin kenarında yerde kanlar içerisinde yatarken bir süre yanında duran ve sonra olay yerinden ayrılan Ümit Y.'nin polis merkezine gidip teslim olduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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