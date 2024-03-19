GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.
Diliskelesi Mahallesi 702 Sokak'ta 34 HTB 992 plakalı otomobiliyle seyreden Emre Taşdemir (42) aralarında husumet olduğu belirtilen Ümit Y. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Emre Taşdemir aracından inerken silahla boynundan yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşdemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince bölgede yapılan incelemelerde, olayda kullanılan tabanca bulundu.
Kavganın ardından olay yerinden ayrılan Ümit Y, daha sonra polise teslim oldu.
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