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        Kocaeli'de çiftçilere yüzde 50 hibeli karpuz tohumu dağıtılacak

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yüzde 50 hibeli karpuz tohumu desteği verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 11:10 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:10
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        Kocaeli'de çiftçilere yüzde 50 hibeli karpuz tohumu dağıtılacak
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yüzde 50 hibeli karpuz tohumu desteği verecek.

        Belediyeden yapılan açıklamada, atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılarak üreticilerin verimli, pazar değeri yüksek alternatif ürünlere ve yeni üretim tekniklerine yönlendirilmesi amacıyla "Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi"nin hayata geçirildiği belirtildi.

        Proje kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli sertifikalı hibrit karpuz tohumu desteği verileceği bildirilen açıklamada, üreticilerden başvuruların alınmaya başlandığı aktarıldı.

        Desteklerle meşhur Kandıra karpuzunun üretiminde de artış sağlanması ve atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılmasının hedeflendiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Çiftçiler, 2024 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne, Kandıra ilçesinde ise Kandıra Belediyesi Yeni Hizmet Binası'na 22 Mart Cuma mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek. Büyükşehir Belediyesinin daha önce çiftçilere sağladığı yüzde 50 hibeli karpuz tohumuyla Kocaeli genelinde 650 dekar karpuz tarlası desteklenmiş oldu. Kocaeli Büyükşehir, kendine has tadı ve kokusuyla Kandıra karpuzunda üretiminin artırılması ve ülke genelinde geniş pazara sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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