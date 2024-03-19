Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, vatandaşlara metro projesini anlattı

        Kartepe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, seçim çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 09:47 Güncelleme: 19.03.2024 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, vatandaşlara metro projesini anlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kartepe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, seçim çalışmalarına devam ediyor.

        AK Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Suadiye, Çepni, Dumlupınar ve Uzunçiftlik mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Kocaman, yeni dönemde gerçekleştirmeyi planladığı projeleri anlattı.

        Kocaman, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından projelendirilen hastanede, vatandaşların nitelikli sağlık hizmetinden faydalanacağını vurgulayarak, "Emekevler Mahallesi'nde projelendirilen hastane, 20 bin metrekare alana 150 yatak kapasiteli hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

        Ulaşım konusunda ciddi yatırımların hayata geçirileceğine işaret eden Kocaman, şunları kaydetti:

        "Körfez'den Cengiz Topel'e metro çalışmalarının başlamasıyla birlikte Kartepemiz, ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğiyle yapılacak metro, 35 kilometre uzunluğunda 24 istasyonda oluşacak. Projenin tamamlanması sonrasında, günlük 490 bin yolcunun taşınması planlanıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akademisyenin feci ölümü!
        Akademisyenin feci ölümü!
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Kulüp ve oyuncuları ne bekliyor?
        Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Kulüp ve oyuncuları ne bekliyor?
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        SGK’nın tüp bebek desteği
        SGK’nın tüp bebek desteği
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        85 kişi, 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı
        85 kişi, 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi

        Benzer Haberler

        Gebze'de fabrikada sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı (4)
        Gebze'de fabrikada sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı (4)
        Kocaelispor Başkanı Engin Koyun istifa etti
        Kocaelispor Başkanı Engin Koyun istifa etti
        Gebze'de fabrikada sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı (3)
        Gebze'de fabrikada sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı (3)
        Kocaeli'de "İstiklalden İstikbale" özel sergisi açıldı
        Kocaeli'de "İstiklalden İstikbale" özel sergisi açıldı
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'den kentsel dönüşüm...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'den kentsel dönüşüm...
        Gebze'de fabrikada sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı (2)
        Gebze'de fabrikada sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı (2)