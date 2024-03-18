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        Kocaeli'de "İstiklalden İstikbale" özel sergisi açıldı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla açılan "İstiklalden İstikbale" özel sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 17:57 Güncelleme: 18.03.2024 - 17:57
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        Kocaeli'de "İstiklalden İstikbale" özel sergisi açıldı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla açılan "İstiklalden İstikbale" özel sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, SEKA Sanat İhtisas Merkezi’ndeki sergi, Büyükşehir Belediyesinin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tüm şehitler için başlattığı "Bir Yasin de Sen Oku" çağrısının yapılmasıyla başladı.

        Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosu'nun mini konserinin ardından serginin küratörü Erkan Doğanay sergiyle ilgili katılımcılara bilgiler verdi. Sergi için çekilen "İstiklalden İstikbale Mehmet Akif" belgesel filmi, ilk kez seyirciyle buluştu. Çanakkale Savaşı’nı, kurtuluş mücadelesini ve Mehmet Akif Ersoy’u anlatan gençler için hazırlanmış kitap da ziyaretçilere hediye edildi.

        Geleneksel sanatlar eğitmenleri tarafından hazırlanan Mehmet Akif ve şiirleri, Türk bayrağı, İstiklal Marşı, şehitlik temalı 40 eserin yer aldığı sergiye, görsel sanatlar eğitmenleri ve öğrencileri de 10 eserle katıldı.

        Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy’u anlatan çeşitli obje, eşya, kitap ve belgelerin gösterildiği sergide, Çanakkale Savaşı dönemine ait haritalar, planlar, gazete ve dergiler ile askerlerin kullandığı matara ve dürbün gibi objeler de bulunuyor.

        Mehmet Akif Ersoy’a ait seccade, hastalandığı dönem hastanede giymiş olduğu gömleği, cenaze merasiminde tabutu üzerine atılan Kabe Örtüsü ile ilk baskı "Safahat" seti ile yakalarına Mehmet Akif'in şiirlerinin nakış olarak işlendiği kadın kıyafetleri de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Komek Sepeti ise Akif’in kullandığı eşyaları ve bazı şiirlerinin işlendiği ürünleri alanda sergiledi. Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinin Kandıra bezi üzerine işlendiği 200 mendil ise ziyaretçilere hediye edildi.

        Açılışına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan ve vatandaşların katıldığı sergi, mayıs ayının sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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