Bakan Özhaseki: Yeni bir belediyecilik modası çıktı, 'algı belediyeciliği' diyorlar, başını İstanbul çekiyor (2)

İŞİNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Özhaseki Kocaeli programı kapsamında Kocaeli Ticaret Odası'nda (KOTO) iş insanlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Özhaseki, "Ülkeler arasında rekabet olduğu gibi şehirler arasında da müthiş bir rekabet var. Eldeki kıt kaynaklardan maksimum payı alabilmek adına müthiş bir mücadele var. Bu mücadelede tabii ki şehirlerde kendi içlerinde yarışıyor ama en önemlisi şehirlerin geleceği, o şehirde yaşayan yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Her şehrin geleceği, bunu belde için de söyleyebilirsiniz, ilçe için de söyleyebilirsiniz, şehirlerimizin geleceği o şehirde yaşayan yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Yerel yöneticiler kimler? Başta tabii ki valimiz, belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, oradaki siyasiler. Eğer şehirleriyle ilgili hedefleri varsa, bu hedeflere gitmek için iş birliği halinde çalışıyorlarsa, o şehirlerin geleceği, aydınlık ve gittikçe büyüyor. Tam tersi ise birisi yaptığı zaman, kıskanılarak ayağına karpuz kabuğu konulmak için envaiçeşit hileler yapılıyorsa, yürekler toplu atmıyorsa, bir şehir için hedef ortaya konmuyorsa, oradaki yerel yöneticiler birbirlerine düşmüşlerse; emin olun o şehirler gittikçe zayıflayan, küçülen bir havaya doğru dönüyor" dedi.

Deprem konusunda da 3 bölgeye dikkati çeken Özhaseki, "Birisi, Van Gölü civarından başlıyor ki 1939'da Erzincan'da meydana gelmiş, devam ediyor. Tosya, Niksar, Bolu, Abant, Kocaeli'mizi içine alıyor Adalar segmenti dediğimiz Kuzey Anadolu Fay Hattı. 2'ncisi yine aynı bölgelerden başlıyor, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay çizgisiyle Hatay'dan sonra Akdeniz'e doğru inen Doğu Anadolu Fay Hattı var. Üçüncüsü de Ege Bölgesi, İzmir merkezli olmak üzere 6 ve üstüne doğru, kuzey ve güneye doğru bakıldığı zaman, çok ciddi bir orada deprem olabileceği konusu hep gündemde kalıyor" diye konuştu.

'KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN BAŞKA ÇARE YOK'

Kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Özhaseki, "Depreme dirençli hale gelebilmenin yolu, bütün dünyada ve Türkiye'mizde senelerce tartışılmış bir tek yolu var; kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümden başka çare yok. Eğer bunu büyük mahalle bazlı yapabiliyorsak, çok başarılı oluruz. Ada bazlı yapıyorsak, daha az başarılı oluruz. Bina bazlı yapıyorsak, sadece binamızı kurtarmış oluruz. O yüzdendir ki kentsel dönüşüm meselesinde çok büyük çabalar içerisindeyiz. 2012'de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yasa çıkar, o yasa neticesinde 2 milyon 250 bin yapı değişir, dönüşür. Şu anda da 450 bin civarında devam eden var. Bu bizi kesmiyor, bize yetmiyor. Çünkü İstanbul için söz konusu olduğunda 1,5 milyon bağımsız birimin riskli olduğundan bahsediyoruz. Başkanımız söyledi; burada 150 binden bahsediyoruz. Anadolu'nun değişik illerinde çok daha fazla sayılar var. O zaman bizim çok daha hızlanmamız gerekiyor. Onun içindir ki kentsel dönüşüm başkanlığını kurduk, bir de önümüzü kesen ne varsa, o yasaların hepsini çok daha rahatlatıcı, basitleştirici, hızlandırıcı bir hale getirdik" dedi.

'CHP'DEN BİR TANE BİLE ADIM ATAN ALLAH'IN KULUNU GÖRMEDİM'

Özhaseki, kentsel dönüşümle ilgili CHP’li belediyelerin adım atmadığını belirterek, "Hangi mahalle çöküntü alanı? Hangi mahalle depreme dayanmaz? Bir an önce onu tespit edip, hesaplayıp, orayı riskli alan ilan edecek şekilde bizim bakanlığımıza sunmak, getirmek, bakanlığı da tahrik etmek, harekete geçirmek de belediyelerin işi. Bizim arkadaşlar hazır. Türkiye'nin her yerinde koşuyorlar, yapıyorlar; Allah razı olsun. Ama ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir tane bile adım atan Allah'ın kulunu görmedim. Birkaç gün önce İzmir'deydim. 25 senedir aynı idare var. '25 tane yapı değiştirdi mi, dönüştürdü mü?' dedim. Hayır. Akşamları güzel sanatçılar çağrılıyor, yandaş sanatçılara paralar veriliyor, türküler söyleniyor. Vallahi güzel bunlar da. Benim de canım çok istiyor. Türkü dinlemeyi de istiyor, sanatçı dinlemeyi de istiyor, çiçek, böcek, işleriyle uğraşmak da istiyorum. Ya bunların hepsi hoş da deprem diye de bir gerçekliğimiz var" dedi.