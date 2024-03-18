Bakan Kacır: Türkiye, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu sınamaları başarıyla atlattı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gebze'de yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde inşa ettiğimiz güçlü Ar-Ge ve üretim altyapısı ile Türkiye, pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, ham madde ve enerji krizi gibi küresel ekonominin karşı karşıya olduğu sınamaları başarıyla atlattı. Küresel tedarik zincirlerinde konumunu günden güne güçlendirerek ihracatta yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Yeni başarı hikayeleri yazarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine hep birlikte taşıyacağız" dedi.

'Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları Projesi' kapsamında 'Sektörel Raporlar'ın tanıtım töreni, Gebze'de, Bilişim Vadisi'nde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla yapıldı. Törene Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Direktörü Hande Işlak, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar da katıldı.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, törendeki konuşmasında, yapılan yeşil sanayi çalışmalarıyla çeşitli sektörlerde emisyon oranlarını düşürmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ülkemizin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği (AB), Yeşil Mutabakatla sera gazı emisyonlarını, 2030 yılına kadar en az yüzde 55 azaltma taahhüdünde bulunarak 'Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nı hayata geçirdik. Düzenleme kapsamında 2026'dan itibaren karbon emisyonunda öne çıkan demir-çelik, alüminyum, gübre, çimento, hidrojen ve elektrik üretim sektörlerinde ithalatçı firmalara sınırda karbon mekanizması uygulanacak. Bu nedenle özellikle üretim zincirlerinin ilk aşamalarında lokomotif sektörlere temel girdi sağlayan ve Avrupa Birliği ile ihracatımızın yüzde 12,7'sine karşılık gelen alüminyum, çelik, gübre ve çimento sektörlerinin sera gazı salınımının azaltılması için harekete geçtik. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın destekleri ve ilgili paydaşlarımızla birlikte, bu 4 sektörün her biri için 'Düşük Karbonlu Yol Haritası' hazırladık. Yol haritalarımız kapsamında sektöre özgü öngörülen emisyon azaltımlarını tespit ettik. 2053 emisyon hedeflerimiz doğrultusunda; alüminyum sektöründe yüzde 75, çelik sektöründe yüzde 99, çimento sektöründe yüzde 93 oranında emisyon azaltımı, gübre sektöründe ise sıfır emisyon hedefliyoruz. Ayrıca bu hedeflere uygun üretim teknolojileri, yatırım ihtiyaçları ve politikalarını değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde yol haritalarımız kapsamındaki eylemlerin uygulanmasını hızlandırmaya yardımcı olacak bir yatırım planını hayata geçireceğiz. Böylece bu dört öncelikli sektörde; ülkemizin küresel değer zincirlerine entegrasyonunu güçlendireceğiz. Uluslararası yatırımlardan alacağımız payı arttıracağız."

'PAYDAŞLARLA 2026, 2030 VE 2035'TEKİ HEDEFLERİ BELİRLEDİK'

Bakan Kacır, açıklamasına şöyle devam etti:

"Çığır açıcı araştırma ve yenilik temelli çözümler için tüm paydaşlarla birlikte 2026, 2030 ve 2035 yıllarına ilişkin hedefleri belirledik. Ülkemizin Ar-Ge ve yenilik kapasitesini geliştirmesine imkan verecek politika ve eylemleri tespit ettik. Düşük karbonlu yol haritalarımız ve yeşil büyüme teknoloji yol haritaları; 6 sektörün yeşil dönüşümünde temel oluşturacak; önümüzdeki dönemde sanayimizin '2053 Net Sıfır Emisyon' hedeflerimiz doğrultusunda bizler için rehber niteliğinde olacak. Destek programlarımızı, politikalarımızı ve projelerimizi bu çalışmalarını çıktılarıyla uyumlu bir şekilde kurgulayarak yeşil ekonomiye geçişimizi hızlandırmayı ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde inşa ettiğimiz güçlü Ar-Ge ve üretim altyapısı ile Türkiye, pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, ham madde ve enerji krizi gibi küresel ekonominin karşı karşıya olduğu sınamaları başarıyla atlattı. Küresel tedarik zincirlerinde konumunu günden güne güçlendirerek ihracatta yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde, birlikte yeni başarı hikayeleri yazarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine hep birlikte taşıyacağız. 2053 net sıfır emisyon hedeflerimize, sanayicilerimizle, girişimcilerimizle, ihracatçılarımızla ulaşacağız. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, başta sanayi sektörü olmak üzere her alanda hem zorluklar hem de fırsatlar sunuyor."