Vali Yavuz'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, milletçe "Çanakkale geçilmez" dedirten tüm şehitleri minnet, rahmet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Çanakkale askerine "taarruzu değil, ölmeyi" emrettiğini hatırlatan Yavuz, Çanakkale'nin vatanın ve milletin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden binlerce şehidin ve gazilerin yanı sıra, onların yanında omuz omuza mücadele veren ninelerin birlik ve beraberlik ruhunun zaferi olduğunu kaydetti.

Yavuz, tarihin en şerefli sayfalarını oluşturan ve binlerce şehidin kanıyla yazılan bu destanın, tüm dünyaya "Çanakkale geçilmez" gerçeğini kabul ettirdiğini ve kahraman aziz Türk milletinin varlığını yeniden ortaya koyduğunu bildirdi.

Çanakkale'de kazanılan zaferle ortaya konulan sarsılmaz vatan sevgisi ve millet olma bilincinin, Kurtuluş Savaşı'nda da meşale olduğunu aktaran Yavuz, bütün fertleriyle el ele veren milletin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde nihai zafere ulaştığını belirtti.

Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Milli mücadele inancının ve ruhunun ilk meşalesinin yakıldığı Çanakkale Zaferi'nden 109 yıl sonra da milletimiz, aynı inanç, ruh ve kararlılıkla geçmişine, bugününe ve geleceğine sahip çıkmaya, bir yandan Cumhuriyetimizi istikbale, 'Türkiye Yüzyılı' hedefine, dünya milletleri arasında hak ettiği yere taşımak için mücadele verirken, diğer yandan da bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya, yüceltmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakların bize yurt olmasını, yurt olarak kalmasını sağlayan tüm Türk büyüklerini, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyor, destansı kahramanlıklarının, eşsiz fedakarlıklarının tüm gençlerimize örnek olmasını diliyorum. Ruhları şad olsun, aziz milletimiz ebediyen var olsun."