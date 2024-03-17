Bakan Uraloğlu: Bunlar bizi eleştirdikçe, ne kadar doğru işler yaptığımızı görüyoruz

ULAŞTIRMAve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bunların her halükarda bir mazeretleri, her halükarda bir muhalefetleri olacak. Bunlar bizi eleştirdikçe, biz de ne kadar doğru işler yaptığımızın göstergesini görüyoruz. İstedikleri kadar eleştirsinler" dedi.

Bakan Uraloğlu, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın açılış törenine katıldı. Törende Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletvekilleri ve çok sayıda davetli de yer aldı. Törende, 3,1 kilometre uzunluğundaki 5 duraklı tramvay hattının açılışı yapıldı. Yeni açılan hat ile günlük 210 bin yolcunun taşınması planlanıyor.

'KOCELİ'DE TEM'DEN GEÇEMİYOR OLURDUK'

Törende konuşan Uraloğlu, "Az önce başkanımız dedi ki; 'Muhalefet yapmayınca, 'Niye yapmadın?' diyor. Yapınca da 'Niye böyle yaptın?' diyorlar' dedi. Bizim muhalefetin böyle bir özelliği var. Kuzey Marmara Otoyolu için önce, 'Bu lazım değil. Çevre kirliliği, yeşil katliamı' dediler. Oradaki etkilenen ağaçlardan daha fazlasını, bütün alana fidan olarak diktik. Sonra yapılıp, hizmete açılınca vatandaştan da kabul gördü. Şu anda Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden günde 150 bin araç geçiyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapmamış olsaydık, şu anda Kocaeli'de TEM'den geçemiyor olurduk. Şimdi de 'Niye o usulle değil de bu usulle yaptınız' diyorlar. Bunların her halükarda bir mazeretleri, her halükarda bir muhalefetleri olacak. Bunlar bizi eleştirdikçe, biz de ne kadar doğru işler yaptığımızın göstergesini görüyoruz. İstedikleri kadar eleştirsinler. Yolumuza vatandaşlarımız ile devam edeceğiz. Bu ülkeye, bu millete hizmet aşkıyla yananlarla devam edeceğiz" dedi.