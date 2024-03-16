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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Kocaeli'de halk buluşmasına katıldı

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kocaeli'nin Körfez ve Dilovası ilçelerinde partisinin düzenlediği halk buluşması etkinliklerine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 22:28 Güncelleme: 16.03.2024 - 22:28
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Kocaeli'de halk buluşmasına katıldı
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kocaeli'nin Körfez ve Dilovası ilçelerinde partisinin düzenlediği halk buluşması etkinliklerine katıldı.

        Bakırhan, seçim çalışmaları kapsamında Körfez ilçesindeki Yukarı Hereke Mahallesi'ndeki seçim bürosunun açılışına katıldı.

        Ardından Bakırhan, Dilovası ilçesindeki halk buluşmasında partililerle bir araya geldi.

        Bakırhan, Dilovası'nda yaşayan halkın belediyeden yeterince hizmet almadığını savunarak, mevcut yönetimin yerini halkçı, toplumcu, çalışan dostu, emekli dostu, kadın ve gençlerin hizmetinde olanların alacağını söyledi.

        Kendi belediyelerinde kadın ve gençler için önemli hizmetler yaptıklarını anlatan Bakırhan, "Dilovası halkımız inşallah 31 Mart'ta demokratik, toplumcu, halkçı, halkı için ucuz ekmek yetiştirmek için uğraşan, çocuklar, kadınlar için ucuz ulaşım sağlayan yoksul olan halkımıza bedava su veren, kültür merkezleri yapan, eğitim merkezleri yapan, kadın arkadaşlarımızın aile ekonomisine katkı sunması için kooperatifler kuran bir anlayışı inşallah Dilovası'nda da ortaya koyarak Dilovası'nı İzmit'in, Marmara'nın, bu bölgenin incisi haline getirmeye söz veriyoruz." diye konuştu.

        - İftar programı

        Bakırhan, daha sonra partisinin Dilovası ilçesinde bir düğün salonunda yapılan iftar programına katıldı.

        Burada konuşan Bakırhan, ramazan ayının hayırlı olmasını dileyerek, "barış ayı" diye tabir edilen ramazanda kırgınlıkların, halklar arasındaki sorunların rafa kaldırıldığını, bu ayın insanların ibadet ettiği bir ay olduğunu söyledi.

        Dilovası'nın, Türkiye'de sanayi üretiminin en yüksek olduğu bölgelerden biri olduğuna değinen Bakırhan, ilçenin hak ettiği hizmeti alamadığını ileri sürdü.

        Bakırhan, kendilerine gösterilen ilgi karşısında Dilovası'nı kazanacaklarına inandıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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