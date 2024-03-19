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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 12:48 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:48
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Diliskelesi Mahallesi 702 Sokak'ta 34 HTB 992 plakalı otomobiliyle seyreden Emre T. (42) aralarında husumet olduğu belirtilen Ümit Y. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Emre T. aracından inerken silahla boynundan yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ekipler, olayın ardından kaçan Ümit Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Polis ekiplerince bölgede yapılan incelemede, olayda kullanılan tabanca bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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