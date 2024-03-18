Gebze'de fabrikada sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı (4)

ÖLENLERDENBİRİ ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU BAŞKANIYMIŞ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı sanayi tüpü patlamasında ölen Osman Üçüncü'nün şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Ahmet Bali'nin de çalışan olduğu ortaya çıktı. Şirketinin bünyesindeki firmalara malzeme üretimi yapan Gebze'deki fabrikada Üçüncü ve Bali'nin bir sanayi tüpü üzerinde çalıştıkları ve bu sırada ilk belirlemelere göre tüpe fazla basınç yüklenmesi sebebiyle patlamanın meydana geldiği öğrenildi. Patlamanın sebepleriyle ilgili araştırma sürüyor.

Osman Üçüncü'nün cenazesinin yarın İstanbul Pendik'te Reşat Üçüncü Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.