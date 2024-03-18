Gebze'de fabrikada sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı (3)
5YARALI TABURCU OLDUKocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı beton üretim fabrikasında meydana gelen sanayi tüpü patlamasında, yaralılardan 5'i hastanedeki tedavileri sonrası taburcu oldu.
5YARALI TABURCU OLDU
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı beton üretim fabrikasında meydana gelen sanayi tüpü patlamasında, yaralılardan 5’i hastanedeki tedavileri sonrası taburcu oldu. Yaralılardan birinin ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.
Patlamada hayatını kaybeden Osman Üçüncü ve Ahmet Bali’nin cansız bedenleri ise cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi sonrası otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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