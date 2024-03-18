Gebze'de fabrikada sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde bir fabrikada meydana gelen sanayi tüpü patlamasında 2 işçi hayatını kaybederken, 6 işçi de yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Gebze ilçesine bağlı Pelitli mevkinde meydana geldi. Bir fabrikada sanayi tüpü patladı. Patlamanın ardından fabrikada çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 işçinin hayatını kaybettiği, 6 işçinin de yaralandığı tespit edildi. Yaralı 6 kişi, olay yerindeki ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.