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        Konteyner yüklü geminin çarptığı limandaki vinçler devrildi (2)- Yeniden

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde limana yanaşan Hong Kong bayraklı 368 metre uzunluğunda, 51 metre genişliğindeki konteyner yüklü 'YM WITNESS' isimli gemi, yanaşma manevrası yaptığı esnada kıyıya çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 18:16 Güncelleme: 16.03.2024 - 18:20
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        Konteyner yüklü geminin çarptığı limandaki vinçler devrildi (2)- Yeniden
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde limana yanaşan Hong Kong bayraklı 368 metre uzunluğunda, 51 metre genişliğindeki konteyner yüklü 'YM WITNESS' isimli gemi, yanaşma manevrası yaptığı esnada kıyıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle limanda bulunan 3 vinç devrilirken, gemide bulunan konteynerlerin bir kısmı da denize düştü.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde bulunan özel bir liman işletmesinde meydana geldi. Hong Kong bandıralı 368 metre uzunluğunda, 51 metre genişliğindeki konteyner yüklü 'YM WITNESS' isimli gemi, yanaşma manevrası yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kıyıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle, limanda gemiden yük boşaltma işleminde kullanılan 137 metre yüksekliğindeki 3 vinç devrildi. Bu sırada gemide bulunan konteynerlerin bir kısmı da denize düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi. Limanda oluşan hasarın tespiti için güvenlik önlemleri alındı.

        'İLK TESPİTLERDE YARALANAN OLMADIĞI BELİRLENDİ'

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kocaeli’de limana yanaşma manevrası yapan yabancı bandıralı bir geminin vinçlere çarpması sonucunda kaza meydana gelmiş olup yapılan ilk tespitlerde yaralanan olmadığı ve çevre kirliliğinin oluşmadığı belirlenmiştir" ifadelerine yer verdi.

        'YAPTIĞI YANAŞMA MANEVRASI SIRASINDA OLDU'

        Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise "Bugün 15.45'te Hong Kong bayraklı 368 m boyundaki "YM WITNESS" isimli konteyner gemisi, Kocaeli Evyap Limanına kılavuz kaptan nezaretinde yaptığı yanaşma manevrası esnasında liman vinçlerine çarparak devrilmelerine ve gemiden birkaç konteynerin denize düşmesine neden olmuştur. İlk belirlemelere göre ölü ya da yaralı bulunmayan olayda çevre kirliliği raporlanmamış olup Liman Başkanlığımızca olay yerinde incelemelere başlanmıştır" denildi.

        Ekiplerin liman içerisinde ve çevresinde çalışmaları sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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