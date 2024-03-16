Kocaeli'de limana yanaşan geminin çarpmasıyla devrilen vinçlerde hasar oluştu

Herhangi bir çevre kirliliğinin oluşmadığının değerlendirildiğini, incelemelerin devam ettiğini aktaran Yavuz, limanda çalışanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine, olayın, yabancı bandıralı bir geminin, limana yanaşırken vinçlere çarpması sonucu meydana geldiğini belirterek, ilk belirlemelere göre kazada yaralananın olmadığını söyledi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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