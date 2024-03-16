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        Kocaeli'de limana yanaşan geminin çarpmasıyla devrilen vinçlerde hasar oluştu

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir limanda, geminin çarpması sonucu devrilen vinçler zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 16:53 Güncelleme: 16.03.2024 - 16:53
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        Kocaeli'de limana yanaşan geminin çarpmasıyla devrilen vinçlerde hasar oluştu
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir limanda, geminin çarpması sonucu devrilen vinçler zarar gördü.

        Hong Kong bayraklı gemi, kılavuz kaptan nezaretinde limana yanaşırken yaptığı manevra sırasında vinçlere çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan olmazken, vinçlerde hasar oluştuğu tespit edildi.

        Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine, olayın, yabancı bandıralı bir geminin, limana yanaşırken vinçlere çarpması sonucu meydana geldiğini belirterek, ilk belirlemelere göre kazada yaralananın olmadığını söyledi.

        Herhangi bir çevre kirliliğinin oluşmadığının değerlendirildiğini, incelemelerin devam ettiğini aktaran Yavuz, limanda çalışanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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