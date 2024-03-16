Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Darıca Belediye Başkanı Bıyık, gazetecilerle sahur yaptı

        Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle sahur programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 12:27 Güncelleme: 16.03.2024 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Darıca Belediye Başkanı Bıyık, gazetecilerle sahur yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle sahur programında bir araya geldi.

        Cevher Dudayev Parkı'ndaki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Bıyık, basın mensuplarıyla sofralarını paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Bıyık, 5 yıllık süreçte ilçede yaptıkları çalışmalardan ve yeni projelerinden bahsederek, "Bazen adayların afişlerinin kesilmesi var. Benim de afişlerimin kesildiğini görüyorum. Başkalarının afişlerini keserek demokrasi yarışı olmaz. Afişleri kesenleri kınıyorum. Bu işi bizim üstümüze yıkmak isteyenler var. Bu beni üzüyor. İnşallah, bundan sonra ne benim ne de bir başkasının afişinin yırtıldığı bir süreç olmaz." diye konuştu.

        Bıyık, seçimleri kazanarak yeniden belediye başkanı olacağına inandığını, 1 Nisan sabahında yeniden ilçenin sokaklarında olacaklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Rusya sandık başında
        Rusya sandık başında
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Genç mühendis adayları roketlerini ABD'deki yarışmada zirve için ateşleyece...
        Genç mühendis adayları roketlerini ABD'deki yarışmada zirve için ateşleyece...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehit...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehit...
        Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden aranan firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden aranan firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Güç birliği yapan üreticiler 10 ülkeye pişmaniye gönderiyor
        Güç birliği yapan üreticiler 10 ülkeye pişmaniye gönderiyor
        Kocaeli'de 798 bin makaron ele geçirildi
        Kocaeli'de 798 bin makaron ele geçirildi