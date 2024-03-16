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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 18:10 Güncelleme: 16.03.2024 - 18:10
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:KocaeliAtatürk Spor Salonu

        Hakemler: Duhan Köyiçi, Mehmet Burak Anlatıcı, Hasan Ok

        Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Ayşe Cora 8, Hillsman 20, Nared 21, Calhoun 17, Ivanova 17, Başak Altunbey 12, Özge Özışık 6, Ferda Yıldız 3, Ezgi Manlacı 3, Derya Kavak 6

        Çankaya Üniversitesi: McCarty 12, Fontaine 22, Walker 27, Melike Yalçınkaya 12, Melike Tuğba Oral 5, Gülse Uğur 9, İlayda Derman 4, Nisanur Barmakçı 5, Ayşenaz Kurtuldum 5, Fatma Dikmen 3

        1. Periyot: 25-13

        Devre: 50-35

        3. Periyot: 87-66

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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