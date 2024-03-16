Bakan Tunç: Uyumun gerçekleştirildiği illerin çok daha hızlı geliştiğini ve kalkındığını görüyoruz

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Bir belediye başkanının; ilinin milletvekilleriyle beraber aynı masanın etrafında toplanıp o şehir için proje üretmesi, o ürettiği projeleri milletvekiline, bakanına ulaştırması ve aralarındaki uyum çok önemli. O nedenle o uyumun gerçekleştirildiği ilçelerde ve illerde başarının sağlandığını ve o illerin çok daha hızlı geliştiğini ve kalkındığını görüyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Darıca Kültür Merkezi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi, Darıca Dernekler Federasyonu, Kocaeli Kastamonu Dernekler Federasyonu, Bartın Dernekler Federasyonu ve Zonguldak Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, milletvekilleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı iftar programının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, hem yeni anayasa hem de 31 Mart seçimleri hakkında konuştu.

'BROŞÜRLERDE YAZILSIN DİYE SÖYLEMİYORUZ'

"Bizim siyasetimizin merkezinde insan vardır" diyen Bakan Tunç, "Biz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' derken bunu sadece bir slogan olsun diye söylemiyoruz. Bunu partimizin programının ilk cümlelerine yazdık. Orada kitap sayfaları arasında kalsın diye, broşürlerde yazılsın diye söylemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıldan bu yana hep politikamızın, siyasetimizin merkezine insanı koyduk, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik ve bunu uygulamalarımızla gösterdik" ifadelerini kullandı.

Tunç, "Ülkemizi dış tehditlere karşı daha korunaklı hale getirmenin gayreti içerisinde savunma sanayimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Terörün her türlüsüyle mücadele ederek ülkemizi, çocuklarımızı ve geleceğimizi huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde milletimiz ile beraber yürümeye devam ediyoruz" dedi.

'BÜYÜK REFORMLAR, SESSİZ DEVRİMLER GERÇEKLEŞTİRDİK'

22 yıllık süreçte yapılanlara değinen Bakan Tunç, "Tabii ki 22 yıllık süre içerisinde, ülkemizin fiziki kalkınmasını sağlarken, temel hak ve özgürlüklerin alanını da genişlettik. Demokrasisini güçlendirdik, adaletten ayrılmadık. 'Hukukun üstünlüğü' dedik ve hak ve hürriyetler noktasında hak arama hürriyetini daha da genişlettik. Ülkemizin, özellikle darbelere, vesayetçi anlayışa açık olmaması, bir daha bu ülkede milli iradenin önü kesilmemesi için de büyük reformlar, sessiz devrimler gerçekleştirdik. Bunu hem mevzuatımızı değiştirerek yaptık hem de anayasamızda gerçekleştirdiğimiz önemli reformlarla hayata geçirdik. Darbecilere ve vesayetçilere özellikle yol veren, onların yeşermesini sağlayan kurum ve kuruluşlarda önemli yapısal reformlar gerçekleştirdik; o kurum ve kuruluşların yapısını değiştirdik. Yüksek Askeri Şura'nın, Hakimler Savcılar Kurulu'nun, Anayasa Mahkemesi'nin tüm bunların yapısı, demokratik hukuk devleti ilkelerine uygun hale getirdik. Devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılmasından, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına varıncaya kadar, askeri mahkemelerin kaldırılmasına varıncaya kadar çok önemli yargısal ve yapısal reformları hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

'İNŞALLAH TÜRKİYE YÜZYILINA BAŞLARKEN YENİ VE DEMOKRATİK ANAYASAYLA YOLUMUZA DEVAM EDERİZ'

Yeni anayasa vurgusu yapan Bakan Tunç, "Anayasamızda 'Darbeciler yargılanamaz' diye bir madde vardı, sizlerin onayıyla kaldırdık. Anayasamızda 'Gerektiğinde sıkıyönetim ilan edilebilir' diye bir madde vardı; sizlerin onayıyla kaldırdık. Anayasamızdaki darbeci ve vesayetçi ruhu azaltan, ortadan kaldırmaya yönelik çok önemli reformları hayata geçirdik. Şimdi bununla da yetinmiyoruz, ülkemizi Türkiye Yüzyılının başında yeni bir anayasaya kavuşturmak zorundayız. Darbecilerin yaptığı bir anayasayla yürüyemeyiz. Türkiye Yüzyılında daha demokratik, daha katılımcı, herkesin görüşlerinin alındığı, temel hak ve özgürlükleri öne alan sivil, demokrat, katılımcı bir anayasayla yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun için de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde inşallah bir uzlaşma sağlanır ve Türkiye Yüzyılına başlarken yeni ve demokratik anayasayla yolumuza devam ederiz" diye konuştu.

'17 SANDIKTA DA MİLLETİMİZ DESTEĞİNİ HEP TÜRKİYE'NİN GELİŞMESİNDEN YANA KULLANDI'

Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 2002'de başbakan olduktan itibaren geçen 22 yıllık süre içerisinde önümüze konulan 17 sandıkta da milletimiz, desteğini hep Türkiye'nin gelişmesinden, kalkınmasından, demokrasiden yana kullandı ve 18'inci sandıkta da en doğru kararı vereceğine yürekten inanıyoruz; milletimize güveniyoruz. Bu 22 yıl boyunca ülkemizin hem demokratik kalkınmasını hem fiziki kalkınmasını sağlarken o vesayetçi ve darbeci anlayışın türlü türlü müdahaleleriyle karşı karşıya kaldığımızda, hep milletimizin desteğiyle o karanlık günleri aşmayı başardık ve o karanlık günleri milletimizle aşmayı başardık, bugünlere geldik" dedi.

'O İLLERİN ÇOK DAHA HIZLI GELİŞTİĞİNİ VE KALKINDIĞINI GÖRÜYORUZ'

Uyumun çok önemli olduğunu belirten Bakan Tunç, "Şu önemli; bir belediye başkanının ilinin milletvekilleriyle beraber aynı masanın etrafında toplanıp o şehir için proje üretmesi, o ürettiği projeleri milletvekiline, bakanına ulaştırması ve aralarındaki uyum çok önemli. O nedenle o uyumun gerçekleştirildiği ilçelerde ve illerde başarının sağlandığını ve o illerin çok daha hızlı geliştiğini ve kalkındığını görüyoruz" ifadelerine yer verdi. Bakan Tunç, son olarak, "Şimdiden Ramazan-ı Şerifinizi ve sonrasında bayramınızı tebrik ediyorum. Tabii Ramazan Bayramı'ndan önce 31 Mart akşamı da inşallah milli irade bayramını hep beraber kutlayalım" dedi.