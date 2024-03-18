Kocaeli Valisi Yavuz, 1001 hatim dua ve iftar programına katıldı

Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Cemil Yaman, CHP Kocaeli milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı ve Nail Çiler, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, federasyon üyeleri ve davetliler katıldı.

Federasyon Başkanı Tekin Dursun da katılımcılara teşekkür etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonunca Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Yavuz, davetlilerin ramazan ayını kutladı.

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