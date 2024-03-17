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        Geminin çarptığı liman işletmesinden açıklama: Operasyonlarımız kesintisiz devam etmektedir

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Hong Kong bandıralı YM Witness isimli geminin rıhtıma yanaşması sırasında meydana gelen ve üç vincin devrilmesi sırasında bazı konteynerlerin denize düştüğü kazayla ilgili Evyapport Liman İşletmesi tarafından yapılan açıklamada, "Olay neticesinde can kaybı ve yaralanma yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 20:44 Güncelleme: 17.03.2024 - 20:45
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        Geminin çarptığı liman işletmesinden açıklama: Operasyonlarımız kesintisiz devam etmektedir
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Hong Kong bandıralı YM Witness isimli geminin rıhtıma yanaşması sırasında meydana gelen ve üç vincin devrilmesi sırasında bazı konteynerlerin denize düştüğü kazayla ilgili Evyapport Liman İşletmesi tarafından yapılan açıklamada, "Olay neticesinde can kaybı ve yaralanma yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. İskelemizde tank ve konteyner terminal operasyonlarımız kesintisiz olarak devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

        Dün, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde limana yanaşmak için manevra yapan Hong Kong bandıralı YM Witness isimli geminin çarptığı sırada kıyıda bulunan 137 metre yüksekliğindeki 3 vinç devrildi. Olayda yaralanan olmazken, limandaki ve gemideki konteynerlerde hasar meydana geldi. Ayrıca gemi üzerindeki bazı konteynerler denize düştü. Olayın yaşandığı Evyapport Liman İşletmesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "24.01.2024 tarihinde Çin’in Ningbo Limanı’ndan hareket eden Hong Kong Bayraklı YM Witness adlı konteyner gemisi, sırasıyla Çin’in Shanghai ve Shekou Limanları, Singapur, Suudi Arabistan’da Jeddah, Mısır’da Suiz/El Suweis ve Damietta Limanları’nın ardından İstanbul Ambarlı Limanı’na uğramıştır. 16 Mart 2024 günü YM Witness gemisi, Evyapport Limanı’na yanaşma manevrası sırasında meydana gelen kazada üç rıhtım vincini devirmiş; gemi ve devrilen vinçler rıhtıma ve bazı konteynerlere zarar vermiştir. Olay neticesinde can kaybı ve yaralanma yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. İskelemizde tank ve konteyner terminal operasyonlarımız kesintisiz olarak devam etmektedir. Kazanın gelişimi ve nedenleri hakkındaki tespit çalışmalarımız, resmi kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde devam etmektedir. Kazanın nedenleri ve etkilerine dair elde ettiğimiz her türlü bilgi yetkililerle anında paylaşılmaktadır."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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