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        'Zam' kavgasında kiracısını bacağından vurdu

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Z.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 16:41 Güncelleme: 19.03.2024 - 16:45
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        'Zam' kavgasında kiracısını bacağından vurdu
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Z.T., kira artışı sebebiyle tartıştığı kiracısı S.Y.'yi tabanca ile bacağından vurdu. S.Y. hastaneye kaldırılırken, kaçan Z.T. bir süre sonra polise teslim oldu.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sanayide kumlama işi yapan S.Y.'nin dükkan sahibi Z.T., iş yerine geldi. Burada taraflar arasında kira artırımı sebebiyle çıkan tartışma kavgaya döndü. Kavga sırasında Z.T., yanındaki tabanca ile S.Y.'yi sağ bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.Y., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli Z.T.'nin bir süre sonra Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğu bildirildi.

        Şüpheli Z.T.'nin 2009 yılında araç park meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi tabanca ile vurarak öldürmekten hüküm giydiği, yakın zamanda da tahliye olduğu bildirildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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