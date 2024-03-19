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        Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kocaeli'de 17 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 17:10 Güncelleme: 19.03.2024 - 17:10
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        Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Kocaeli'de 17 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı tespit edildi.

        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, yakıt tankı içinde gizlenmiş 17 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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