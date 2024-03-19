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        Arkadaş cinayetinde, ilk duruşmada yeni detaylar ortaya çıktı

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Engin Yılmaz'ın (33), arkadaşı Burak Yavuz (23) tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü olayın ilk duruşmasında tanık ifadeleriyle yeni detaylar ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 19:30 Güncelleme: 19.03.2024 - 19:35
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        Arkadaş cinayetinde, ilk duruşmada yeni detaylar ortaya çıktı
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        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Engin Yılmaz’ın (33), arkadaşı Burak Yavuz (23) tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü olayın ilk duruşmasında tanık ifadeleriyle yeni detaylar ortaya çıktı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Engin Yılmaz’ın eşi B.Y., kocasıyla aralarının bozuk olduğunu, Burak Yavuz’un aracılığıyla İ.K. isimli sahte hocayla eşinin görüştüğünü anlattı. İ.K. isimli sahte hocanın evlerinin bahçesine gelerek kendi koyduğu muskalarla büyü bozuyormuş gibi yaparak kendilerini kandırdığını fark ettiklerini belirten B.Y., eşinin bu sebeple İ.K.’yı ve aracı olan Burak Yavuz’u darbettiğini söyledi.

        Olay, 2023 yılının 2 Haziran günü sabah karşı Kartepe ilçesi Arslanbey Yeni Mahalle’de meydana geldi. Engin Yılmaz, darbettiği Burak Yavuz tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından polis tarafından yakalanan Burak Yavuz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yavuz hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        'İSTESEM KAFASINA DA ATEŞ EDERDİM'

        Olayın ilk duruşması bugün Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Burak Yavuz ile taraf avukatları ve Engin Yılmaz’ın eşi B.Y. katıldı. Duruşmada dinlenen Yavuz, "Aramızda uyuşturucu kaynaklı bir alacak- verecek mevzusu vardı. Önce ödeyemedim; sonra ödedim. Bu sebepten dolayı evime gelip beni darbetti. Elini beline attığını görmem üzerine toplamda 4 el yere doğru ateş ettim. Mermilerden biri sırtına gelmiş. İstesem kafasına da ateş ederdim; öldürmek istemedim. Ambulansı ve polisi ben aradım" ifadelerini kullandı.

        TANIK EŞTEN SAHTE HOCA NEDENİYLE HUSUMET İDDİASI

        Öldürülen Engin Yılmaz’ın eşi B.Y. de mahkemede tanık olarak dinlendi. B.Y., eşiyle sürekli tartışmaya başladıklarını, Burak Yavuz’un aracılığıyla eşinin İ.K. isimli sahte hocayla görüştüklerini söyledi. B.Y., İ.K. isimli kişinin kendilerini kandırdığını evin bahçesinde gömülü muska olduğunu söylediğini, ancak muskayı hocanın kendisinin koyduğunu gördüklerini söyledi. Büyüyü bozmak için sözde hocanın kendisini yalnız şekilde dere kenarına götürmek istediğini eşine anlattığını söyleyen B.Y., "Engin sözde hocayı bulup darbetmiş. Hatta beni görüntülü arayarak, 'Bu muydu seni dereye götürmek isteyen?' diye gösterdi. Daha sonra polisler de gelmiş ancak hoca şikayetçi olmamış" diye konuştu.

        Eşinin, sahte hocayı kendilerine yönlendirmesi sebebiyle Burak Yavuz’u da darbettiğini B.Y., "Sözde hocanın ya bana zarar vereceğini ya da para koparacaklarını düşünüyordu. Hocayı da bu sebeple darbetti. Hocayı Burak tanıştırdığı için Burak'ın da işin içinde olduğunu düşündü. Eşim, Burak’ı dövmüş, sebebi de Burak’ı konuşturmakmış. Olayın yaşandığı gün Burak'ın yanına gitmiş ve olay yaşanmış, şikayetçiyim" dedi.

        'BANA MUSKANIN YERİNİ GÖSTERDİ BEN DE ÇIKARDIM'

        Duruşmada tanık olarak dinlenen sözde hoca İ.K. da "Engin ve Burak bir gün benim iş yerime geldiler. Engin bana eşi ile arasının bozuk olduğunu, evlerinin bahçesinde kağıt parçası sakladığını, muska yapıldığını eşine söyleyerek aralarını bu şekilde düzeltmemi istedi. Aralarının düzelmesi için benden büyü bozuyormuş gibi yapmamı istedi. Ben de ‘Aranız düzelecekse yaparım’ dedim ve akşam da evine gittim. Evin orada ‘Yarın gelip bu muskayı çıkaracağım’ dedim ve ertesi gün de gittiğimde Engin muskanın yerini bana gösterdi ben de çıkardım. Sakladığı şey ise sigara kağıtları üzerinde yılan resmi ve Büşra yazısıydı. Bu kağıdı yaktık. Engin de yanımızdaydı. Dereye götürmek isteme olayını da Engin bana söylemişti" ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklikler nedeniyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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