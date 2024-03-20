Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de yeni alınan 10 tramvaydan 2'si törenle raya indirildi

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince alınan 10 yeni tramvaydan 2'si törenle raya indirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 09:12 Güncelleme: 20.03.2024 - 09:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de yeni alınan 10 tramvaydan 2'si törenle raya indirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince alınan 10 yeni tramvaydan 2'si törenle raya indirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşımpark önünde düzenlenen yeni tramvayların tanıtım programına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Alikahya Stadyum Tramvay Hattı" bittiğinde mevcut güzergaha eklenecek olan 3,8 kilometrelik hatla birlikte günlük 90 bin yolcunun taşınacağını bildirdi.

        İstasyonların genişlemesiyle bunlara uygun tramvay sipariş ettiklerini aktaran Büyükakın, "10 tramvay aracı satın aldık, bugün 2'si bizlere teslim edildi. Önümüzdeki süreçte 8 araç daha teslim edilecek." bilgisini paylaştı.

        Büyükakın, mevcut istasyonlardaki kuplaj çalışmalarının 1 yıl içerisinde tamamlanacağını belirterek, "2024 yılı aralık ayı itibarıyla tramvaylarımız ikili şekilde çalışmaya başlayacak. Tramvayda günlük 70 bin civarında yolcu taşıyoruz. Bu rakamlar da katlanacak. Toplu taşıma içerisindeki raylı sistemlerin payını artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından raya indirilen 2 tramvayın ilk test sürüşünü Büyükakın yaptı.

        28 ile 33 metre uzunluğunda olan yeni tramvaylar, mevcut hat üzerinde tekli ve çiftli çalışabilecek.

        Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve Ulaşımpark personeli katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Gözler Fed'in faiz kararında
        Gözler Fed'in faiz kararında
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        "Kur'an-ı baştan sona okudum"
        "Kur'an-ı baştan sona okudum"
        Şişli'de rezerv alan tartışması!
        Şişli'de rezerv alan tartışması!
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Karı koca can verdiler! Büyük acı!
        Karı koca can verdiler! Büyük acı!
        Kimseyi ikna edemedi
        Kimseyi ikna edemedi
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        Yağmur ve kar uyarısı! Sıcaklıklar 6 derece düşüyor
        Yağmur ve kar uyarısı! Sıcaklıklar 6 derece düşüyor
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Hayati Yazıcı Habertürk'e konuştu
        Hayati Yazıcı Habertürk'e konuştu
        AIDS'te yeni tedavi umudu: HIV'i hücreden ayırma denemesi başarılı oldu
        AIDS'te yeni tedavi umudu: HIV'i hücreden ayırma denemesi başarılı oldu
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Texas'taki 'katı göçmen kanununa' yeşil ışık
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Texas'taki 'katı göçmen kanununa' yeşil ışık
        İsrail ordusu hastaları çıkmaya zorladı
        İsrail ordusu hastaları çıkmaya zorladı
        Trump'tan "dokunulmazlık" savunması
        Trump'tan "dokunulmazlık" savunması

        Benzer Haberler

        Arkadaş cinayetinde, ilk duruşmada yeni detaylar ortaya çıktı
        Arkadaş cinayetinde, ilk duruşmada yeni detaylar ortaya çıktı
        Kocaeli'de "Alikahya Stadyum Tramvay Hattı" çalışmaları başladı
        Kocaeli'de "Alikahya Stadyum Tramvay Hattı" çalışmaları başladı
        Otomobilin yakıt tankında 17,5 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 gözaltı
        Otomobilin yakıt tankında 17,5 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 gözaltı
        Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Otomobilinden inerken husumetlisi tarafından öldürüldü (2)
        Otomobilinden inerken husumetlisi tarafından öldürüldü (2)
        'Zam' kavgasında kiracısını bacağından vurdu
        'Zam' kavgasında kiracısını bacağından vurdu