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        Başkasına ait kimlik bilgileri ile kredi kartı çıkartıp, harcama yapan şüpheliye gözaltı

        KOCAELİ'debirçok kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip, kredi kartları çıkartarak harcama yaptığı belirlenen F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 12:28 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:30
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        Başkasına ait kimlik bilgileri ile kredi kartı çıkartıp, harcama yapan şüpheliye gözaltı
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        KOCAELİ'debirçok kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip, kredi kartları çıkartarak harcama yaptığı belirlenen F.A., evine düzenlenen baskınla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.A.'nın aralarında milletvekillerinin de olduğu birçok kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip, kredi kartları çıkartarak akaryakıt istasyonu, market ve kuyumcu gibi yerlerde harcama yaptığını belirledi. Harekete geçen ekipler, Dilovası ilçesindeki eve düzenledikleri operasyonla F.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan F.A. işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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