Başkasına ait kimlik bilgileri ile kredi kartı çıkartıp, harcama yapan şüpheliye gözaltı

KOCAELİ'debirçok kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip, kredi kartları çıkartarak harcama yaptığı belirlenen F.A., evine düzenlenen baskınla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.A.'nın aralarında milletvekillerinin de olduğu birçok kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip, kredi kartları çıkartarak akaryakıt istasyonu, market ve kuyumcu gibi yerlerde harcama yaptığını belirledi. Harekete geçen ekipler, Dilovası ilçesindeki eve düzenledikleri operasyonla F.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan F.A. işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.