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        Soluk borusuna elma parçası kaçan çocuğu öğretmenin Heimlich manevrası kurtardı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde soluk borusuna elma parçası kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmenin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 16:05 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:05
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        Soluk borusuna elma parçası kaçan çocuğu öğretmenin Heimlich manevrası kurtardı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde soluk borusuna elma parçası kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmenin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.

        İzmit Ziya Gökalp İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Özgül Güzin Fidan, teneffüste ilkokul 1. sınıf öğrencisi kız çocuğunun nefes alamadığını fark etti.

        Çocuğun soluk yolunun tıkandığını anlayan Fidan, Heimlich manevrası ile elma parçasını çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı.

        Fidan'ın çocuğa müdahalesini güvenlik kamerası görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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