Kocaeli'de "nitelikli yağma" iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Kocaeli'de nitelikli yağma suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kocaeli'de nitelikli yağma suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Salim S'ye yönelik "nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" olayının şüphelileri Ö.A, B.K, O.G, Y.Ç, İ.T. ve Ö.O, önceki gün düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Ç, İ.T. ve Ö.O. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
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