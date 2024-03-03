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        Kocaeli'de "nitelikli yağma" iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de nitelikli yağma suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 12:16 Güncelleme: 03.03.2024 - 12:26
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        Kocaeli'de "nitelikli yağma" iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'de nitelikli yağma suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Salim S'ye yönelik "nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" olayının şüphelileri Ö.A, B.K, O.G, Y.Ç, İ.T. ve Ö.O, önceki gün düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Ç, İ.T. ve Ö.O. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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