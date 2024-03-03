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        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, projelerini anlattı

        Gebze Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Zinnur Büyükgöz, yeniden seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 18:27 Güncelleme: 03.03.2024 - 19:27
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        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, projelerini anlattı
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        Gebze Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Zinnur Büyükgöz, yeniden seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri tanıttı.

        Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "31 Mart Seçim Beyannamesi" toplantısına, AK Parti Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır ve Mehmet Akif Yılmaz, eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP Bölge Koordinatörü Metehan Küpçü, teşkilat üyeleri ve partililer katıldı.

        Büyükakın, salonda yaşanan atmosferden dolayı Büyükgöz'ün tekrar aday olmasının isabetli karar olduğunu bir kez daha gördüklerini belirtti.

        Cumhur İttifakı ile sapa sağlam yola devam ettiklerini anlatan Büyükakın, "Onlar(muhalefet) ne yapıyorlar, konuşmaya devam ediyorlar. Lafla peynir gemisi yürüseydi... Onlara kalsa gökteki yıldızları vaat ederler. Hiçbirinin de içinde ne var bilmezler. Biz neden gerçek belediyecilik diyoruz. Aradaki fark belli olsun diye. Onların yaptığı algı belediyeciliği, sosyal medya belediyeciliği. Yolda kar varken, caddeleri sular götürürken onlar sosyal medyadan işler hal olacak sanıyorlar ama öyle oluyor mu olmuyor, çalışınca oluyor tabii ki." ifadesini kullandı.

        Büyükgöz de kendisini yeniden aday gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti teşkilatına teşekkür etti.

        Tamamladıkları çalışmaları ve gelecek 5 yılda yapılacak projeleri aktaran Büyükgöz, "Yollarımızı yeniledik, Gebze'mize yeni yollar kazandırdık. Hizmet merkezleri yaptık, spor tesisleri açtık. Doğalgaz, su, kanal ve altyapı çalışmalarını üstlendik. Eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerini üstlendik. Mahalli müşterek ihtiyaçları karşıladık. 100 yıllık sorunları bitirdik, Gebze'nin gelecek 100 yılını planlamış olduk." şeklinde konuştu.

        Büyükgöz, her konuda sağlam işler yapıp Gebze'nin şehircilik altyapısını sağlamlaştırdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Gün geçtikçe bu sağlam işler hayatı daha da kolaylaştıracak, Gebze'yi daha da güzelleştirecek. Mimari demek, bir işi gerçekleştirmek için yapı kurma sanatıdır. Şehircilik ise mimariyle kurulan yapıların uyum içerisinde ortak yaşamı kolaylaştıran, güzelleştiren sentezidir. 'Geçen dönemde yaptığın en önemli iş nedir?' diye soracak olurlarsa, 'Vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları yapılar ve hizmetler için sağlam altyapı hizmetlerini geliştirmek ve hizmete sunmaktır' derim."

        Büyükgöz'ün yeni projeleri katılımcılara tanıttığı program, fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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