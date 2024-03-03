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        Bilişim Vadisi'nde süt ve besi hayvancılığı için yapay zeka destekli ürünler geliştiriliyor

        CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'de faaliyet gösteren teknoloji ve yazılım firması, süt ve besi hayvancılığı sektöründe verim artışının sağlanmasına yönelik yapay zeka destekli ürünler geliştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 11:57 Güncelleme: 03.03.2024 - 11:57
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        Bilişim Vadisi'nde süt ve besi hayvancılığı için yapay zeka destekli ürünler geliştiriliyor
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        CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'de faaliyet gösteren teknoloji ve yazılım firması, süt ve besi hayvancılığı sektöründe verim artışının sağlanmasına yönelik yapay zeka destekli ürünler geliştiriyor.

        Bilişim Vadisi'nin Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan faydalanan Cowealthy Teknoloji, 2021 yılında faaliyete başladı.

        Bilişim Vadisi'nde 1000 metrekare alanda kurulu firmanın geliştirdiği ürünler, çiftlik hayvanlarının bireysel verilerinin yapay zekayla işlenmesiyle verimlilik artışına yönelik çözümler sunuyor.

        Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu birçok ilde kullanılan ürünlerini bu yıl içerisinde ABD ve Avrupa'ya göndermeye hazırlanan firma, yıl sonuna kadar 3 bin teknolojik ürün üreterek 2 milyon dolar ciro elde etmeyi hedefliyor.

        - "Geliştirdiğimiz teknolojik ürünler çiftçilere verimlilik konusunda katkı sağlıyor"

        Firmanın kurucu ortağı Melih Ertürk, AA muhabirine, süt çiftlikleri için yapay zeka destekli ürünler ürettiklerini, bunların arasında "sürü yönetim programı"nın, hayvanların takibinin yapıldığı küpelerin, sağımhanelerde kullanılan "süt ölçerler"in ve cihazların bulunduğunu söyledi.

        Hayvanlara takılan küpelerden toplanan verilerin sürü yönetim programında yapay zekayla işlendiğini anlatan Ertürk, hayvanların sağlığıyla ilgili üreticilere bilgi sağlandığını ve herhangi bir olumsuzluk durumunda onlara çözüm önerileri sunulduğunu kaydetti.

        Ertürk, geliştirdikleri teknolojik ürünlerin çiftçilere verimlilik konusunda katkı sağladığına işaret ederek, hayvanların sıcaklık stresini azaltarak üretim miktarının artırılmasına yönelik soğutma ekipmanları da yaptıklarını dile getirdi.

        Yapay zeka destekli ürünlerle üreticilerin, hayvan hasta olmadan önce uyarıldığını belirten Ertürk, "Hayvanın doğru zamanda tohumlanması sağlanıyor. Hava durumundan kaynaklı sıcaklık stresinde de çatı altı fanlar çalıştırılıyor ve üretim maksimize ediliyor." dedi.

        Ertürk, Türkiye'de küçük, orta ölçekli ve büyük çiftliklerin, çalışma alanlarında bulunduğunu vurgulayarak, dış pazarlara da açılmayı hedeflediklerini söyledi.

        Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan faydalanan 12 firmadan biri olduklarını aktaran Ertürk, "Bilişim Vadisi, ticari atılım yapmak isteyen startuplara (Teknolojik imkanları kullanan ve kapsamlı AR-GE çalışmaları ile fikir, ürün ya da hizmet geliştiren girişim) köprü vazifesi görüyor. Fikirlerini bir ürüne dönüştürmek, o ürünü ticari bir ürün olarak pazarda ihracata dönüştürmek isteyen firmaların buluştuğu bir ekosistem." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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