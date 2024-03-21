Kocaeli'de tırın çarptığı kadın yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın çarptığı kadın yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın çarptığı kadın yaralandı.
Beylikbağı Mahallesi Güney Yan Bağlantı Yolu mevkisinde, Halil E. yönetimindeki 41 AKK 211 plakalı tır, yolcu minibüsünden inen Şaziye P'ye (55) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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