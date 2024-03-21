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        Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi kadın ev hapsiyle cezalandırıldı

        Kocaeli'de evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadına ev hapsi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 18:45 Güncelleme: 21.03.2024 - 18:45
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        Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi kadın ev hapsiyle cezalandırıldı
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        Kocaeli'de evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadına ev hapsi verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Şubat'ta Gebze ilçesinde bir evden 113 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma yürütüldü.

        Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, kadın şüpheli S.U. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırıldı.

        Öte yandan S.U. emniyetten adliyeye kucağındaki bebekle sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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