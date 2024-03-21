Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi kadın ev hapsiyle cezalandırıldı
Kocaeli'de evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadına ev hapsi verildi.
Kocaeli'de evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadına ev hapsi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Şubat'ta Gebze ilçesinde bir evden 113 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma yürütüldü.
Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, kadın şüpheli S.U. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırıldı.
Öte yandan S.U. emniyetten adliyeye kucağındaki bebekle sevk edildi.
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