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        Hırsızlık şüphelisi, kucağındaki bebeğiyle gözaltına alındı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir evden 113 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı öne sürülen S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 13:53 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:55
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        Hırsızlık şüphelisi, kucağındaki bebeğiyle gözaltına alındı
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir evden 113 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı öne sürülen S.U., kucağındaki bebeğiyle gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan S.U., şüpheli ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesindeki bir evden 113 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarında olayın şüphelisinin S.U. isimli kadın olduğu tespit edildi. Adresi tespit edilen S.U., kucağındaki bebeğiyle birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.U., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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