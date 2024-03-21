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        Türk Kızılay Karamürsel Şubesi, öğrencilere iftar verdi

        Türk Kızılay Karamürsel Şubesi, ilçede eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 09:13 Güncelleme: 21.03.2024 - 09:13
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        Türk Kızılay Karamürsel Şubesi, öğrencilere iftar verdi
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        Türk Kızılay Karamürsel Şubesi, ilçede eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenledi.

        Karamürsel Öğretmenevi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen iftar programına katılan Kaymakam Osman Aslan Canbaba ve Türk Kızılay Karamürsel Şube Başkanı Yusuf Ziya Alemdar, öğrencilerle oruç açtı.

        Daha sonra Kaymakam Canbaba, öğrencilerle sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

        Alemdar, programda yaptığı konuşmada, üniversite öğrencileriyle iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Türkiye'nin farklı bölgelerinden ilçeye gelen ve eğitim gören öğrencileri ağırladıklarını vurgulayan Alemdar, ramazanın yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu anımsattı.

        Yaptıkları çalışmalara değinen Alemdar, "Kızılay sadece yardım götüren, kan toplayan bir kurum değil. Türk Kızılay'ı, ihtiyaç duyulan her yerdedir. Birlikte aldığımız her nefes, dokunabildiğimiz her can bizimdir. Ramazanın da bu manevi havasını, birlikte teneffüs etmek istedik. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Programa, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Musa Callı, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer, KOÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersin Kayahan, KOÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Umur Bucak, KOÜ Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Yakut, KOÜ Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Bamyacı da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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