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        Otomobilde husumetlisini öldüren şüpheli, adliyede (2)

        TUTUKLANDIKocaeli'ninDilovası ilçesinde husumetlisi Emre Taşdemir'i öldüren Ümit Yaman, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 17:37 Güncelleme: 20.03.2024 - 17:37
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        Otomobilde husumetlisini öldüren şüpheli, adliyede (2)
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        TUTUKLANDI

        Kocaeli'ninDilovası ilçesinde husumetlisi Emre Taşdemir'i öldüren Ümit Yaman, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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