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        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Nevruz Bayramı mesajı

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 16:49 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:49
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        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Nevruz Bayramı mesajı
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yavuz, mesajında, yeni gün anlamına gelen nevruzun, 3 bin yıllık gelenekle kutlandığını, baharın gelişini, doğanın uyanışını temsil ettiğini belirtti.

        Nevruzun binlerce yıllık tarihine değinen Yavuz, bolluk ve bereketin sembolü olan nevruzun, insanlar arasındaki sevgiyi kuvvetlendiren ve birlikte yaşama isteğini artıran bir gün olduğunu bildirdi.

        Aziz milletin, tarih boyunca ortak bir kültürü ve medeniyeti paylaştığına işaret eden Yavuz, sevinçte ve kederde kader birliği yapan aziz milletin, yaşadığı her türlü güçlüğü ve zorluğu, birlik ve beraberlik içerisinde atlattığını, birbirine sarsılmaz bağlarla kenetlendiğini ifade etti.

        Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

        "Etnik kökeni, dili, inancı ve siyasi görüşü ne olursa olsun herkes, bu ülkenin ayrılmaz ve eşit vatandaşıdır. Bütün renkleri ve dokularıyla, zenginlikleriyle bu memleket hepimizindir. Bu bilinçle, sahip olduğumuz birikimin en iyi şekilde korunması ve yarınlara aktarılması hususunda hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Sevgi ve kardeşliğin filizlendiği bu güzel vatan topraklarında, insanlar ortak tarih ve kültür anlayışıyla yüzyıllar boyunca huzur içinde yaşamışlardır, kıyamete kadar da yaşamaya devam edeceklerdir. Nevruz Bayramı'nın kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni eder, bütün Kocaelili hemşerilerimin ve aziz milletimizin Nevruz Bayramı'nı kutlarım."

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