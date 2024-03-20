Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Nevruz Bayramı mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, Nevruz Bayramı'nın barışın, sevginin ve umudun simgesi olduğunu belirtti.

Mazlum coğrafyalarında yaşananlara değinen Büyükakın, "Baharın müjdeleyici nevruz, mazlum coğrafyaların da baharı olsun. Dünyanın, menfaatlerden uzaklaşıp birlik ve beraberlik ruhu içinde dönmesine vesile olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Kadim coğrafyada binlerce yıldır büyük bir coşkuyla kutlanan nevruzun, bolluğun, bereketin ve bahar mevsiminin gelişinin müjdecisi olduğunu vurgulayan Büyükakın, şunları kaydetti:

"Nevruz, bu köklü geleneğiyle kültürler arasında bir köprü görevi de görür. Aynı zamanda toplumları bir araya getirerek, dayanışma ve kardeşlik ruhunu güçlendirir. Bu ruhla insan olduğumuzu unutmadan birlik olalım. Bir olmamızı engelleyenlere fırsat vermeyelim. Kardeş olup, mazlum coğrafyalardaki gözyaşlarını dindirelim. Kenetlenip dostluk ve sevgi dolu bir dünya için çaba sarf edelim. Geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakalım. Nevruzumuz rahmete, birliğe, berekete, kardeşliğe ve nice hayırlara vesile olsun inşallah."