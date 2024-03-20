Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı açıldı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 22:52 Güncelleme: 20.03.2024 - 22:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı törenle hizmete açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, D-605 İzmit-Kandıra yolu üzerinde 2, Anadolu Otoyolu kenarı kuzey yan yol için 3 olmak üzere toplam 5 prefabrik öngerme kirişli köprü inşa edilerek yaklaşık 1 yılda yapımı tamamlanan köprülü kavşak hizmete sunuldu.

        Kavşağın açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 425 milyon liralık devasa işte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bölgedeki trafik yükünü rahatlatacak, devasa bir proje. Kocaeli Şehir Hastanesini de rahatlatacak önemli bir noktaydı burası. İhtiyaç duyulan bir projeydi. Yaklaşık 1 yılda projemizi tamamladık” ifadelerini kullandı.

        Bölgenin diğer bir ihtiyacının üst geçit olduğunu aktaran Büyükakın, vatandaşlardan gelen talebin proje çalışmalarının bittiğini, ihale aşamasına geçildiğini kaydetti.

        Konuşmasının ardından Büyükakın, köprülü kavşakta sürüş yaptı.

        Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Elektronik atıklar yüzde 82 arttı, 62 milyona ulaştı
        Elektronik atıklar yüzde 82 arttı, 62 milyona ulaştı
        Suçunu itiraf etti!
        Suçunu itiraf etti!
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor
        Bakan Fidan'dan Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair açıklama
        Bakan Fidan'dan Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair açıklama
        Kuyumcuyu bıçaklayan sanık: Ne yaptığımı bilmiyorum
        Kuyumcuyu bıçaklayan sanık: Ne yaptığımı bilmiyorum
        Mevduat faiz artışı nasıl etkileyecek?
        Mevduat faiz artışı nasıl etkileyecek?
        Beşiktaş'tan Süper Kupa tepkisi!
        Beşiktaş'tan Süper Kupa tepkisi!
        Kitap bastırdı borcunu ödemedi
        Kitap bastırdı borcunu ödemedi
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Doğuma günler kala evlendi
        Doğuma günler kala evlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?

        Benzer Haberler

        Otomobilde husumetlisini öldüren şüpheli, adliyede (2)
        Otomobilde husumetlisini öldüren şüpheli, adliyede (2)
        'Dur' ihtarına uymayan TIR şoförü, yakalanınca arbedede polisin parmağını k...
        'Dur' ihtarına uymayan TIR şoförü, yakalanınca arbedede polisin parmağını k...
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Nevruz Bayramı mesajı
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Nevruz Bayramı mesajı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Nevruz Bayramı mesajı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Nevruz Bayramı mesajı
        Soluk borusuna elma parçası kaçan çocuğu öğretmenin Heimlich manevrası kurt...
        Soluk borusuna elma parçası kaçan çocuğu öğretmenin Heimlich manevrası kurt...
        Otomobilde husumetlisini öldüren şüpheli, adliyede
        Otomobilde husumetlisini öldüren şüpheli, adliyede