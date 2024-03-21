İYİ Parti adayının seçim minibüsünün lastiklerini kesen 2 şüpheli yakalandı

İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan adayı Gencay Yıldıztekin'in seçim minibüsünün lastiklerini kesen 2 kişi, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan adayı Gencay Yıldıztekin'e ait fotoğraf, slogan ve parti logolarının bulunduğu seçim minibüsünün lastikleri, önceki gece Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi’nde park halindeyken kesildi. Kendisine ait iş yeri önünde yaşanan olay sonrası Yıldıztekin, durumu polise bildirdi. Aracının lastiklerinin kesildiğini video paylaşarak duyuran Yıldıztekin, "Şehrin merkezinde, güvenlik kameralarının olduğu yerde, seçim aracımızın lastikleri düşmanca kesildi. Bu, bizim gözümüzde bir milli servettir. Nerede olursa olsun, kimin malı olursa olsun, yapılması hiç doğru değil. Kin ve nefret ile yapılan bu işlerin yarın başka sonuçlar doğurmamasını diliyorum" dedi.