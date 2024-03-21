Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de ev yangınında dumandan etkilenen çocuk hastaneye kaldırıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 yaşındaki çocuk tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 13:20 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de ev yangınında dumandan etkilenen çocuk hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 yaşındaki çocuk tedaviye alındı.

        Köşklüçeşme Mahallesi 503. Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Dumandan etkilenen 6 yaşındaki Ahmed T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yandan yangın nedeniyle fenalık geçiren bina sahibi Selahattin A. da hastaneye götürüldü.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        31 Mart yerel seçimi! 5 adımda oy kullanma rehberi
        31 Mart yerel seçimi! 5 adımda oy kullanma rehberi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        EURO 2024 provası!
        EURO 2024 provası!
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bir ilk!
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bir ilk!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Trump panik halinde
        Trump panik halinde
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        MSB'den Irak'ın kuzeyine operasyon açıklaması: Kilidi kapatacağız
        MSB'den Irak'ın kuzeyine operasyon açıklaması: Kilidi kapatacağız
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na

        Benzer Haberler

        İYİ Parti adayının seçim minibüsünün lastiklerini kesen 2 şüpheli yakalandı
        İYİ Parti adayının seçim minibüsünün lastiklerini kesen 2 şüpheli yakalandı
        Vantrilok öğretmen, kukla gösterisi ve müzik eşliğinde çocuklara İngilizcey...
        Vantrilok öğretmen, kukla gösterisi ve müzik eşliğinde çocuklara İngilizcey...
        Türk Kızılay Karamürsel Şubesi, öğrencilere iftar verdi
        Türk Kızılay Karamürsel Şubesi, öğrencilere iftar verdi
        Kocaeli'de Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı açıldı
        Kocaeli'de Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı açıldı
        Otomobilde husumetlisini öldüren şüpheli, adliyede (2)
        Otomobilde husumetlisini öldüren şüpheli, adliyede (2)
        'Dur' ihtarına uymayan TIR şoförü, yakalanınca arbedede polisin parmağını k...
        'Dur' ihtarına uymayan TIR şoförü, yakalanınca arbedede polisin parmağını k...