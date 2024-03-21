Kocaeli'de su tahliye kanalına devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tahliye kanalına devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tahliye kanalına devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Kirazpınar Mahallesi Şekerpınar Gebze Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolu İstanbul istikametinde seyreden Yusuf. A. idaresindeki 26 B 7531 plakalı tır, yoldan çıktı.
Bariyere çarpan tır, su tahliye kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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