Cevdet Yılmaz: Laf edenler, algı oluşturanlar değil, gerçek belediyecilik yapanlar kazanacak (4)

KANAATÖNDERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Kanaat Önderleri Buluşması'na katıldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri ve davetlilerin katıldığı programda Yılmaz hem ekonomi hem de yerel seçimler hakkında açıklamalarda bulundu.

'KOLAY DEĞİL TOPLAM 104 MİLYAR DOLARLIK BİR YÜKTEN BAHSEDİYORUZ'

Dünya ekonomisinin tarihi seviyesinin altında olduğunu belirten Yılmaz, "Bizim bölgemizde de yine zor bir dönemden geçiyoruz. Bir tarafta kuzeyimizde Ukrayna-Rusya savaşı var. Güneyimizde Suriye'nin durumu malum. Buna Gazze'deki maalesef hepimizin yüreğini yakan manzaralar ilave oldu. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Bir taraftan da geçtiğimiz yıl tarihimizin en büyük afetini yaşadık. 11 vilayetimiz, 14 milyon nüfusumuz bundan etkilendi. Şu anda da onun yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Kolay değil toplam 104 milyar dolarlık bir yükten bahsediyoruz. Geçen sene 1 trilyona yakın bir parayı sadece merkezi idareden harcadık. Bu sene de 1 trilyon 28 milyar başlangıç ödeneği olarak bütçemize depremin yaralarını sarmak üzere ödenek koyduk. İnşallah 2025'ten itibaren azalarak devam edecek. Bu sene 200 bin civarında konutu bitirip teslim edeceğiz inşallah. Tabi sırf konutlarla da bitmiyor. Altyapısıdır, sosyoekonomik hayatın canlandırılmasıdır; birçok başlıkta çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'GÖSTERGELERİMİZ İYİ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR' Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini belirten Yılmaz, "Bütün bu zorlu koşullara rağmen, dünyadaki sıkıntılar, jeopolitik gerilimler, afetler, bütün bunlara rağmen Türkiye'yi güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Ekonomimiz geçen yıl yüzde 4,5 büyüme kaydetti. İstihdamımız 32 milyonu geçti. İhracatımız 256 milyar doları buldu. Turizm gelirlerimiz 54 milyarı aştı. Cari açığımız düşme trendine girdi. Depreme rağmen bütçe açığımız milli gelire oranla yüzde 5,5’lerde kaldı. Biz bunu yıl ortalarında 6,5 olacak diye tahmin ediyorduk ama ondan da iyi geldi rakamlar. Dolayısıyla göstergelerimiz iyi bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'PROBLEMİMİZ ENFLASYONLA MÜCADELE' "Planlı, programlı bir şekilde, güçlü bir yönetimle problemlerin üstüne gidiyoruz. Reel tarafta iyiyiz. Büyümede, istihdamda, turizmde, ihracatta gerçekten iyi gidiyoruz. Problemimiz enflasyonla mücadele" diyen Yılmaz, "Enflasyonla mücadele de sadece bizde değil tüm dünyada biraz zaman alıyor. Yani yaptığınız politikaların sonuçlarını görmeniz biraz zaman istiyor. Bütün dünyada böyle, en az böyle 2,3 yıllık bir program uygulamanız gerekiyor. Biz de programımızı kararlı bir şekilde uyguluyoruz. Aylık bazda bazı sonuçları görmeye başladık. Yıllık bazda sonuçları ise mayıstan sonra haziran, temmuz enflasyonunda özellikle belirgin bir şekilde göreceğiz. Yıllık bazda da düşüşler başlayacak. 2025'te inşallah çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Orta vadeli programınıza göre gelecek sene yüzde 15'ler civarına düşmesini bekliyoruz. Ondan sonraki sene yani 2026'da ise tek haneli rakamlara yeniden ülkemizi kavuşturacağız. Bütün çabamız bu yönde. Bunu laf olsun diye de söylemiyoruz. Planını, programını yapmış durumdayız ve kararlı bir şekilde hayata geçiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

'BAŞARIYA ULAŞTIKÇA DA KALICI SOSYAL REFAH ÜRETECEĞİZ' Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu programımızla ilgili spekülasyonlar yapmaya çalışanlar var. Kararlılığımızı gölgelemeye çalışanlar var. Onlara da hiçbir şekilde vatandaşımız prim vermemeli. Bazıları yerel seçim vesilesiyle 'Şu olacak, bu olacak' diye çok spekülasyonlar yaptılar ama bakın bugün de görüyoruz, Merkez Bankamız kararlı. Maliye politikalarımız aynı şekilde, kararlı bir şekilde gidiyor. Yapısal reformları inşallah birer birer hayata geçireceğiz. Takvime bağlamış durumdayız. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi desteğiyle, toplumsal sahiplenmeyle bu programımızı Allah'ın izniyle başarıya ulaştıracağız. Başarıya ulaştıkça da kalıcı sosyal refah üreteceğiz. Vatandaşlarımız için geçici değil, bu başarıyla birlikte kalıcı bir şekilde sosyal refahı artıracak adımları da yine atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakı olarak AK Parti olarak" dedi.

'GERÇEK BELEDİYECİLİĞİ YAPANLAR BUNLARDIR' 'Gerçek belediyecilik' tanımı yapan Yılmaz, "Belediyeyi şan şöhret için, kendi kişisel şartı şöhreti için kullanan bir belediye başkanı veya başka bir makama sıçrama tahtası olarak kullanan bir belediye başkanı gerçek belediyecilik yapmıyor demektir. Yine belediyeyi ideolojik birtakım saplantıları için kullanan, ön yargılı bir takım yaklaşımları için kullanan bir belediye başkanı da belediyeyi gerçek anlamda yönetmiyordur. Kimdir gerçek belediyeciliği yapan? Tahir Bey gibi kardeşlerimiz. Son derece mütevazı şekilde, kendini öne çıkarmadan, reklamı öne çıkarmadan, algıyı öne çıkarmadan kaynakları etkili, verimli bir şekilde vatandaşa hizmet için kullanan belediye başkanlarıdır. Gerçek belediyeciliği yapanlar bunlardır" diye konuştu.