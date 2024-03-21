Kocaeli'de evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Gaziler Mahallesi 1777. Sokak'taki bir apartmanın beşinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık personelince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, dairede hasara neden oldu.
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