Kocaeli'de evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, dairede hasara neden oldu.

Gaziler Mahallesi 1777. Sokak'taki bir apartmanın beşinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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