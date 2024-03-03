ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:AtatürkSpor Salonu
Hakemler: Alper Özgök, Fatma Öztürk, Burak Erkan
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Nared 21, Hillsman 24, Ayşe Cora 17, Ivanova 6, Calhoun 22, Başak Altunbey 5, Derya Kavak 4, Ferda Yıldız 3
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Brown 24, Henderson 20, Lucet 2, Bone 14, Günesh Denise Karaoğlan 18, Özge Kavurmacıoğlu, Helin Boybeyi 1, Gonca Karataş, Elif Emirtekin, Hazal Çetin
1. Periyot: 22-13
Devre: 48-38
3. Periyot: 71-55
KOCAELİ
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