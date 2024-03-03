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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 18:26 Güncelleme: 03.03.2024 - 18:26
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:AtatürkSpor Salonu

        Hakemler: Alper Özgök, Fatma Öztürk, Burak Erkan

        Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Nared 21, Hillsman 24, Ayşe Cora 17, Ivanova 6, Calhoun 22, Başak Altunbey 5, Derya Kavak 4, Ferda Yıldız 3

        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Brown 24, Henderson 20, Lucet 2, Bone 14, Günesh Denise Karaoğlan 18, Özge Kavurmacıoğlu, Helin Boybeyi 1, Gonca Karataş, Elif Emirtekin, Hazal Çetin

        1. Periyot: 22-13

        Devre: 48-38

        3. Periyot: 71-55

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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